Назван наиболее заметно подорожавший в России продукт

ФОМ: подорожание мяса и птицы заметили 44 % россиян

За последние четыре недели заметнее всего в России изменились цены на мясо и птицу. Наиболее подорожавшие товары по итогам опроса 1,5 тысячи граждан назвали аналитики Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

О росте цен на мясо заявила почти половина (44 процента) опрошенных. Также респонденты обратили внимание на подорожание рыбы и морепродуктов (29 процентов), молока и молочной продукции, а также сахара (по 26 процентов). В подборку товаров, чьи цены выросли сильнее всего, вошли также хлеб и хлебобулочные изделия (24 процента).

Среди непродовольственных товаров заметнее всего подорожал бензин (об этом заявил 41 процент россиян), лекарства и медикаменты (31 процент), одежда и обувь (23 процента), стройматериалы (22 процента), электроника и бытовая техника (18 процента).

Ранее производители зерна предупредили граждан о грядущем подорожании попкорна. Из-за роста цен на дизель и автозапчасти, закупаемых по новому курсу доллара, стоимость вырастет минимум на 20 процентов, что повлияет на доступность попкорна в кинотеатрах и в магазинах. Также россиянам сообщили, что до конца 2023 года куриные яйца могут подорожать на 15 процентов, а мясо — на 5 процентов.