Запасаться попкорном в России станет дороже

Mash: попкорн в России подорожает в октябре на 20 процентов

Попкорн в России подорожает к середине октября минимум на 20 процентов, пишет Mash со ссылкой на представителя крупной компании – производителя зерна.

Рост цен, связанный с подорожанием дизеля и запчастей для сельхозтехники, закупаемых по новому курсу доллара, коснется, по данным журналистов, продаж и в кинотеатрах, и в обычных торговых точках. Ожидается, что в розницу стандартный 23-килограммовый мешок зерна теперь будет стоить около трех тысяч рублей, а если запастись им оптом от 20 тонн — две тысячи. Как отмечается в материале, раньше за них нужно было платить 2,5 и 1,65 тысячи рублей соответственно.

Оптовая цена дизельного топлива на петербургской бирже обновляла ценовые рекорды несколько недель подряд, однако в последние дни начала снижаться. На торгах 21 сентября стоимость тонны летнего дизеля снизилась на 2,15 процента до 71,869 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что до конца 2023 года в России куриные яйца могут подорожать на 15 процентов, а мясо — на 5 процентов.