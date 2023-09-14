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12:09, 14 сентября 2023Экономика

Цены на дизель и бензин в России обновили рекорды

Биржевые цены на бензин и дизельное топливо обновили очередные максимумы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Цены на дизельное топливо и бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновили очередные максимумы. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Стоимость премиальной марки бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России к 11:50 по московскому времени достигла отметки 76 292 рубля. С начала утренней сессии прирост составил 0,5 процента. При этом в моменте котировки достигали рекордного уровня в 76 515 рублей (плюс 0,79 процента).

Стоимость бензина Аи-92 также обновила очередной максимум, подобравшись к отметке 69 642 рубля (плюс 1,55 процента). Цены на летнее дизельное топливо к этому времени достигли уровня 73 210 рублей, продемонстрировав прирост в 1,47 процента. При этом заметное увеличение котировок на дизель происходит на протяжении почти полутора месяцев. Только за август 2023 года его цена выросла на внутреннем рынке на 18,5 процента.

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Увеличение стоимости бензина и дизельного топлива в России происходит в том числе на фоне сокращения госвыплат представителям нефтяной отрасли по демпферному механизму, считают эксперты. С 1 сентября установленный размер субсидий, которые должны были получить сырьевые компании за продажу топлива на внутреннем рынке, сократился вдвое. В Минфине объясняли эту меру необходимостью сокращать дефицит федерального бюджета.

14 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что в этом месяце российским нефтяникам будет очень сложно добиться выплат по демпферному механизму, которые с учетом новой формулы могли бы составить около 100 миллиардов рублей. Для того чтобы не лишиться выплат, им придется не просто остановить рекордный рост цен на бензин и дизельное топливо, а добиться их снижения в оставшиеся дни месяца на 20-25 процентов.

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    Анатолий Акулов
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