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09:11, 14 сентября 2023Экономика

Российским нефтяникам перестанут помогать из бюджета

«Ъ»: российские нефтяники лишатся демпферных выплат из-за роста цен на бензин

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В сентябре российским нефтяным компаниям будет очень сложно добиться выплат по демпферному механизму, которые с учетом новой формулы могли бы составить порядка 100 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты пишет «Коммерсантъ».

Для того чтобы не лишиться выплат, им придется не просто остановить рекордный рост цен на бензин и дизельное топливо, а добиться их снижения в оставшиеся дни месяца на 20-25 процентов. По оценке издания, прийти к такому результату практически нереально, а это значит, что надеяться на помощь из бюджета компании не смогут.

Стоимость дизельного топлива в европейской части России накануне, 13 сентября, впервые превысила 72 тысячи рублей за тонну. Оно непрерывно дорожает в течение двух недель. Бензин Аи-92 растет в цене еще дольше, дойдя до 68,85 тысячи рублей за тонну. Бензин Аи-95 незначительно отступил от максимумов, но в целом демонстрирует ту же динамику.

Индикативная внутренняя цена составляет 56,9 тысячи рублей за тонну для Аи-92 и 53,85 тысячи для дизельного топлива. Согласно условиям выплат, компенсации отменяются, что реальные внутренние цены оказываются выше индикативных на 10 процентов и 20 процентов соответственно.

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Источники издания указывают, что в условиях сильной нехватки топлива на внутреннем рынке добиться исполнения требований невозможно. Вместо этого, уверены они, стоимость топлива будет расти, чтобы компенсировать потерю демпфера.

Другие собеседники считают, что власти пойдут на компромисс и изменят формулу расчета демпфера или пересмотрят индикативную цену. В правительстве идут консультации по поводу насыщения топливом внутреннего рынка, что может привести к корректировке механизма выплат. Его могут изменить даже задним числом, как случалось уже летом 2021 года.

Управляющий партнер «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко более пессимистичен. По его мнению, конца ралли котировок нефтепродуктов не видно. Отрасль входит в пик ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), топливо независимым участникам не отпускают, из-за чего те вынуждены повышать цены и терять долю рынка.

Правительство по инициативе Минфина с 1 сентября сократило выплаты по демпферному механизму в два раза. В августе нефтяники получили 185,9 миллиарда рублей. Это в три раза больше, чем в среднем за первые четыре месяца года, когда инициатива о корректировке демпфера прозвучала впервые.

На этом фоне десятки российских регионов сообщают о дефиците бензина и дизельного топлива на заправках. Особенно острая ситуация сложилась на юге России. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предупредил, что если аграрии не получал горючее немедленно, последствия будут катастрофическими.

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    Платон Щукин
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