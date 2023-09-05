Выплаты нефтяникам за дешевый бензин в России достигли максимума

Минфин сообщил о максимальных выплатах по демпферному механизму в августе

В августе российские нефтяные компании получили выплаты по демпферному механизму в размере 185,9 миллиарда рублей, что стало максимумом с начала года. Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства финансов.

Механизм подразумевает, что если стоимость топлива в России выше, чем на экспортных рынках, то производители доплачивают в бюджет, а если оно слишком дешево, то, напротив, получают компенсации. Его смысл в стабилизации цен на бензин и дизель в стране рыночными методами, без использования квот и ограничений экспорта.

При этом биржевые цены на топливо в последний месяц лета многократно обновляли исторические рекорды. Пока оптовая стоимость не полностью перешла в розницу (за ценами на заправках следит Федеральная антимонопольная служба), из-за чего уже более десятка регионов по всей стране столкнулись с дефицитом бензина и дизельного топлива.

В сентябре тенденция продолжилась. К 5 сентября бензин Аи-92 подорожал до 65 тысяч рублей за тонну, а цена на Аи-95 поднялась выше 75 тысяч. В начале месяца представители Минэнерго пообещали за две недели решить проблему с топливом. Однако к настоящему времени сведений о каких-либо предпринимаемых мерах не поступало.

Одной из главных проблем остается корректировка демпферного механизма, в рамках которой правительство по инициативе Минфина сократило компенсации в два раза. Изменения вступили в силу 1 сентября, однако газета «Коммерсантъ» сообщила, что Минэнерго обсуждает с нефтяниками возврат к полным выплатам по демпферу ради стабилизации цен. Такая инициатива вызвала недоумение у Минфина, поскольку экономия на компенсациях уже включена в бюджет, и отказ от нее означает потерю 30-50 миллиардов рублей ежемесячно.

Одной из основных причин ситуации власти называют серый экспорт — продажу топлива, предназначавшегося для внутреннего рынка, за рубеж по гораздо более высоким ценам. С июля в правительстве разрабатывают меры по ограничению такой практики, одним из методов может стать лицензия на экспорт.