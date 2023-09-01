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11:25, 1 сентября 2023Экономика

Власти России обозначили сроки решения проблем с ценами на бензин

Минэнерго пообещало решить проблемы с дефицитом топлива за две недели

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В ходе оперативного совещания с участием Минсельхоза представители Минэнерго России пообещали за две недели решить вопрос дефицита топлива и снижения цен на него в мелком опте. Об этом со ссылкой на представителей отрасли, принявших участие в заседании ведомств, сообщают «Известия».

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, вопрос нехватки топлива и роста цен стал одним из ключевых на прошедшей встрече. Он отметил, что о критической ситуации с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами (ГСМ) рассказали представители нескольких регионов юга России.

Руководитель Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Ставропольского края Сергей Колесников пожаловался, что рост стоимости дизельного топлива в регионах «просто космический» — цена за литр уже превысила 90 рублей. Однако по этой стоимости топлива нет ни в оптовой продаже, ни на АЗС, что просто блокирует уборку урожая, отметил он. Из-за нехватки топлива появилась угроза, что фермеры также не смогут посеять озимый урожай, добавил руководитель ООО «Добровольное» из Ставропольского края (занимается выращиванием зерновых культур) Петр Коротченко.

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Представители Минэнерго рассказали «Известиям», что разработали меры для стабильного обеспечения моторным топливом российских регионов, однако не обозначили точные сроки, когда проблема будет решена. Так, министерство планирует удовлетворить внутренний спрос за счет биржевых торгов в основную и дополнительную сессию и переориентации поставок с экспорта на внутренний рынок. Также ведомство рекомендовало участникам рынка приостановить или минимизировать новые экспортные поставки бензина и минимизировать экспорта дизеля до стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

Минэнерго также увеличит загрузку нефтью работающих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) во время плановых работ на другой части предприятий. Напомнило ведомство и о планах утвердить ограниченный перечень экспортеров нефтепродуктов, чтобы сократить серый вывоз топлива из страны перекупщиками. Кроме того, министерство считает необходимым повысить приоритет топливных грузов в очереди отгрузок РЖД.

Ранее о перебоях с поставками топлива в России и вызванных этим проблемах в уборке урожая заявили источники в сельскохозяйственной отрасли. Дефицит бензина в южных регионах может усилиться в ближайшие месяцы и повысить риски, отметили они. О нехватке топлива уже сообщили в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, в Хабаровском крае, в Крыму и Калмыкии.

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