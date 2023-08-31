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18:36, 31 августа 2023Экономика

В перебоях с поставками топлива в России увидели угрозу для уборки урожая

Reuters: нехватка топлива в России может усилиться в ближайшие месяцы

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Перебои с поставками топлива в России создают проблемы в уборке урожая. Дефицит бензина в южных регионах может усилиться в ближайшие месяцы и повысить риски для сельского хозяйства. Об этом со ссылкой на источники на рынке сообщает Reuters.

В августе порядка десяти регионов России заявили о нехватке бензина и дизельного топлива. О дефиците сообщили в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, в Хабаровском крае, в Крыму и Калмыкии.

По словам представителей отрасли, на топливный рынок повлияли техническое обслуживание на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), перегруженность железных дорог и сокращение или даже приостановка продажи топлива потребителям. В Минэнерго опровергли нехватку бензина в стране, однако объявили о взятии под особый контроль ритмичности поставок топлива в южные регионы, а также обеспечении предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС.

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На фоне дефицита биржевые цены на нефтепродукты резко увеличились — стоимость тонны дизтоплива поднялась до 66 тысяч рублей. По словам гендиректора агрохолдинга Step Андрея Недужко, цены для покупателей выросли от 10 до 20 процентов. Один из источников Reuters заявил, что стоимость топлива увеличилась до «сумасшедшего уровня».

По словам вице-премьера Александра Новака, в ближайшее время власти утвердят список компаний, которым будет разрешен экспорт нефтепродуктов. Эта мера должна помочь сократить серый вывоз топлива из страны и снизить цены на внутреннем рынке, ограничение числа экспортеров — самый оперативный вариант решения проблемы серого вывоза нефтепродуктов, подчеркнул он.

На фоне плановых осенних ремонтов на российских НПЗ и падения переработки нефти экспорт нефтепродуктов из России по итогам августа может упасть до минимума за десять месяцев. По данным аналитической компании Vortexa, в августе средний объем поставок российского топлива за рубеж упал до 2,3 миллиона баррелей в сутки.

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    Вячеслав Агапов
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