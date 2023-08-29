СПбМТСБ: биржевая цена на бензин АИ-95 превысила 73 тысячи рублей за тонну

Цены на бензин в России установили новый рекорд. Стоимость тонны топлива марки АИ-95 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 0,73 процента, до 73,35 тысячи рублей, свидетельствуют данные площадки.

С начала торгов цена на бензин премиум-марки поднялась на 534 рубля. Цены на топливо АИ-92 выросли на 0,2 процента, с 63,28 до 63,43 тысячи рублей за тонну.

Одновременно с подорожанием бензина падает стоимость летнего дизтоплива (минус 1,6 процента за день), которое с начала торгов подешевело до 65,7 тысячи рублей. Также незначительно подешевели сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 0,05 процента, до 23,5 тысячи рублей.

Бензин дорожает на фоне резкого сокращения демпферных выплат нефтяникам и повышения акцизов на бензин и дизель. Соответствующий законопроект начнет действовать в сентябре, компенсации нефтепереработчикам сократят вдвое, на 30 миллиардов рублей в месяц. При этом прямое введение госрегулирования цен, к которому призывают операторы автомобильных перевозок, может привести к дефициту, отмечают в Минэнерго.

Одновременно с подорожанием бензина некоторые регионы столкнулись с нехваткой топлива на заправках. Перебои фиксировались в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Калмыкии, Хабаровском крае и в Крыму.

Ранее коммерческий директор «Нефтьмагистрали» Сергей Соловьев заявил о риске пропажи бензина. Если власти не примут экстренные меры, ситуация с обеспеченностью топливом в стране может заметно ухудшиться, а многие независимые АЗС разорятся. Для борьбы с дефицитом топлива необходимо либо ввести экспортные пошлины, либо увеличить производство, чтобы насытить внутренний рынок, заявил эксперт.