Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:21, 29 августа 2023Экономика

Цены на бензин в России установили новый рекорд

СПбМТСБ: биржевая цена на бензин АИ-95 превысила 73 тысячи рублей за тонну

Фото: Unsplash

Цены на бензин в России установили новый рекорд. Стоимость тонны топлива марки АИ-95 на торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла на 0,73 процента, до 73,35 тысячи рублей, свидетельствуют данные площадки.

С начала торгов цена на бензин премиум-марки поднялась на 534 рубля. Цены на топливо АИ-92 выросли на 0,2 процента, с 63,28 до 63,43 тысячи рублей за тонну.

Одновременно с подорожанием бензина падает стоимость летнего дизтоплива (минус 1,6 процента за день), которое с начала торгов подешевело до 65,7 тысячи рублей. Также незначительно подешевели сжиженные углеводородные газы (СУГ) — на 0,05 процента, до 23,5 тысячи рублей.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
В российских регионах начал пропадать бензин.Что известно о дефиците топлива?
24 августа 2023

Бензин дорожает на фоне резкого сокращения демпферных выплат нефтяникам и повышения акцизов на бензин и дизель. Соответствующий законопроект начнет действовать в сентябре, компенсации нефтепереработчикам сократят вдвое, на 30 миллиардов рублей в месяц. При этом прямое введение госрегулирования цен, к которому призывают операторы автомобильных перевозок, может привести к дефициту, отмечают в Минэнерго.

Одновременно с подорожанием бензина некоторые регионы столкнулись с нехваткой топлива на заправках. Перебои фиксировались в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Калмыкии, Хабаровском крае и в Крыму.

Ранее коммерческий директор «Нефтьмагистрали» Сергей Соловьев заявил о риске пропажи бензина. Если власти не примут экстренные меры, ситуация с обеспеченностью топливом в стране может заметно ухудшиться, а многие независимые АЗС разорятся. Для борьбы с дефицитом топлива необходимо либо ввести экспортные пошлины, либо увеличить производство, чтобы насытить внутренний рынок, заявил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны впервые заявило о перехвате противокорабельной ракеты ВСУ «Нептун»

    Во «ВКонтакте» появилась уникальная функция

    Россиянам назвали самые модные цвета осенней одежды

    Крупная криптобиржа ограничила возможности для россиян

    Появились подробности исчезновения российской фигуристки-чемпионки в Москве

    В Литве призвали не превращать закрытие КПП на границе с Белоруссией в спорт

    Российские школьники решили рассказать всю правду об учителях

    Российские войска отразили атаку штурмовиков ВСУ на одном из направлений

    Минобороны заявило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении

    Российские войска нанесли ракетный удар по эшелону ВСУ с боеприпасами в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости