Власти урежут нефтяникам компенсации за продажу бензина россиянам

Путин подписал закон, вдвое срезающий выплаты нефтяникам по топливному демпферу

В России приняли закон, срезающий выплаты по топливному демпферу и повышающий акцизы на бензин и дизель. Соответствующий документ с поправками в Налоговый кодекс подписал президент страны Владимир Путин, текст изменений размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно законопроекту, выплаты по топливному демпферу сократят вдвое с сентября 2023 по декабрь 2026 года. Это решение объяснили тем, что компенсации идут в маржу нефтепереработчиков, В результате корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 миллиардов рублей в месяц. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) тем временем будет следить, чтобы нефтяники не повысили цены на свои продукты.

Демпферный механизм работает в России с 2019 года — он был разработан для удерживания цен на топливо. Если экспорт нефтепродуктов становился выгоднее, чем поставки на российский рынок, государство доплачивало бизнесу, если он не вывозит бензин за рубеж. В противном случае нефтяники пополняли бюджет.

Выплаты для компаний рассчитывают на основе разницы между экспортной стоимостью топлива и индикативной внутренней ценой. Однако в результате введения санкций со стороны стран Запада российская нефть Urals начала торговаться с дисконтом. По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, выплат в отношении производителей топлива не увеличивает нагрузку на отрасль, а только приводит их в соответствие с ситуацией в экономике.

Также законопроект повышает в 2024 году акцизы на бензин и дизельное топливо на 0,9 процентных пункта — индексация составит 4,9 процента. В 2025 и 2026 годах индексация составит 4 процента к новым предлагаемым уровням.

На фоне обсуждаемого изменения параметров демпферного механизма бензин в России начал дорожать. Цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновляли исторические рекорды почти две недели подряд. Вице-премьер Александр Новак заявил, что власти принимают меры по стабилизации биржевых цен на топливо, и пообещал вскоре озвучить конкретные предложения. Чиновник заверил, что дефицита бензина в России нет, а возвращать заградительные пошлины не планируется.

