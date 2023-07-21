Российские власти пообещали принять меры против роста цен на бензин

Вице-премьер Новак заявил о подготовке предложений для стабилизации цен на бензин

Рост биржевых цен на бензин в России до рекордных значений в последние недели будет остановлен, ситуация на рынке уже стабилизируется, а соответствующие меры принимаются. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

Он пообещал вскоре озвучить подготовленные конкретные предложения и напомнил, что речь идет только о торгах на бирже. Цены в рознице на бензин и дизельное топливо держатся на уровне инфляции, так что на конечном потребителе ситуация не сказалась.

По словам чиновника, правительство пока не собирается возвращаться к практике заградительных пошлин, поскольку от них решили системно отказаться, однако может ввести квоты на экспорт. Впрочем, добавил Новак, есть и другие предложения, выбор пока не сделан.

В четверг, 20 июля, стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) впервые в истории поднялась выше 63 тысяч рублей за тонну, до 63,924 тысячи рублей, а бензин марки Аи-95 подорожал до 69 тысяч рублей. Биржевые цены на бензин обновляли рекорд 11 дней подряд.

Такая ситуация наблюдается на фоне скорого вступления в силу новых параметров демпферного механизма, в рамках которых компенсации нефтяникам за удерживание цен внутри страны сократится в два раза. Глава «Газпром нефти» Александр Дюков предупреждал, что в этом случае нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) могут сократить объемы переработки.

Однако в Минфине, который стал инициатором корректировки, указали, что из-за ограничения поставок топлива в Европу смысл демпферного механизма изменился, а решение поможет сэкономить 30-40 миллиардов рублей ежемесячно.