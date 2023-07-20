Цены на бензин в России обновили максимум 11-й день подряд

Цена на бензин АИ-95 на СПбМТСБ превысила рекордные 69 тысяч рублей за тонну

Биржевые цены на бензин премиальной марки АИ-95 на российском рынке на торгах в четверг, 20 июля, продолжили рост и превысили 69 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

На момент написания материала котировки по территориальному индексу Европейской части России достигли уровня 69 022 рубля. Прирост к уровню закрытия предыдущего торгового дня составил 1,29 процента. Котировки на другую популярную марку — АИ-92 — продемонстрировали еще более заметное увеличение и составили 63 924 рублей (плюс 2,03 процента). Таким образом обе марки топлива обновили ценовые рекорды на 11-й торговой сессии подряд.

Накануне, 19 июля, бензин АИ-95 подорожал до 68 714 рублей за тонну, а стоимость марки АИ-92 увеличилась до 62 685 рублей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев объяснил подобную динамику несколькими факторами. К ключевым он отнес планы Минфина резко сократить демпферные выплаты представителям нефтяной отрасли, а также проведение ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

Демпферный механизм служит для сдерживания цен топлива на внутреннем рынке при резких колебаниях мировых цен на нефть. Согласно его условиям, государство доплачивает нефтяникам, если экспортная цена на топливо превышает определенную стоимость внутри России. Как писал «Коммерсантъ», российские власти запланировали двукратное сокращение объема субсидий нефтяникам, в результате чего отрасль лишится 50 миллиардов рублей выплат на ежемесячной основе. Как ожидается, резкое сокращение начнется с 1 сентября 2023 года. Урезанный демпфер сохранится в таком виде год, после чего его восстановят.