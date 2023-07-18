Рост цен на бензин в России объяснили

Депутат Селезнев: бензин в России подорожал сразу из-за нескольких факторов

Биржевые цены на бензин в России выросли сразу из-за нескольких факторов, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причины подорожания топлива, а также оценил шансы снижения стоимости в ближайшее время.

«Этот рост прогнозировался некоторыми специалистами, потому что когда Минфин взялся за корректировку механизма демпфера, то стало понятно, что это может не понравиться вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК). В этом случае становится не так интересно поставлять сырье для производства топлива и само топливо на внутренний рынок, в том числе на биржу. У нас к бирже привязаны внутренние цены, поэтому то, что мы видим — это рост не только биржевых цен, но и всех цен на автомобильное топливо в России. Ни к чему хорошему это не приведет», — объяснил депутат.

Валерий Селезнев считает, что таких скачков можно избежать. Он предлагает покупать бензин по низким ценам и хранить его в специальных хранилищах, как газ.

Парламентарий добавил, что есть и другие обстоятельства, из-за которых бензин дорожает.

«Помимо демпфера влияют плановые и неплановые ремонты сразу нескольких нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в том числе ведущих производителей нефтепродуктов. Они приводят к определенному дефициту. Необходимо в этом плане составлять единый график проведения ремонта по всем крупным НПЗ, их у нас не так много», — сказал он.

По мнению депутата, чтобы цены пришли в норму, должно сложиться сразу много факторов. Он считает, это произойдет только в следующем году — в период, когда бензин будет не так востребован.

Биржевые цены на бензин на торгах во вторник, 18 июля, продолжили рекордно расти. Стоимость бензина АИ-92 превышала 61 тысячу рублей за тонну. Марка бензина АИ-95 пробила отметку в 67 тысяч рублей за тонну.