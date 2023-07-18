Цены на бензин в России продолжили рекордный рост

Цена на бензин АИ-95 на СПбМТСБ превысила 67 тысяч рублей за тонну

Биржевые цены на бензин на торгах во вторник, 18 июля, продолжили рекордный рост. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость бензина АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России на открытии торгов превысила 61 тысячу рублей за тонну. На момент написания материала цена достигла отметки 61,532 тысячи рублей за тонну, показав рост на 1,27 процента к уровню закрытия предыдущего торгового дня.

При этом цена марка бензина АИ-95 также заметно возросла (на 0,91 процента) и достигла 67,255 тысячи рублей за тонну. Таким образом две самые популярные марки топлива обновили исторический ценовой максимум на девятой торговой сессии подряд.

Накануне, 17 июля, бензин АИ-92 подорожал на 0,3 процента к уровню закрытия предыдущего торгового дня, при этом марка АИ-95 подешевела на 0,06 процента, до 66,646 тысячи рублей за тонну.

Вице-премьер России Александр Новак ранее поддержал предложение Федеральной антимонопольной службы об увеличении минимального объема продаж бензина на СПбМТСБ до 13 процентов от объема производства в условиях рекордного роста цен на топливо. Он также призвал нефтяников отдавать предпочтение продаже бензина на внутреннем рынке вместо экспортных поставок даже в ущерб собственной выгоде.