Цена на бензин в России обновила рекорд восьмой раз подряд

Цена на бензин АИ-92 на СПбМТСБ обновила исторический рекорд восьмой торговый день подряд

Биржевая цена бензина АИ-92 по итогам торгов понедельника, 17 июля, обновила исторический рекорд восьмую торговую сессию подряд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России достиг отметки 60,758 тысячи рублей за тонну, подорожав на 0,3 процента к уровню закрытия предыдущего торгового дня. При этом марка бензина АИ-95 подешевела на 0,06 процента, до 66,646 тысячи рублей.

Также прибавили в цене дизельное топливо (плюс 1,05 процента, до 53,481 тысячи рублей за тонну) и мазут (плюс 0,25 процента, до 21,666 тысячи рублей). Цены на авиакеросин и углеводородные газы (СУГи), напротив, немного снизились — на 2,01 и 1,58 процента соответственно.

На фоне роста цен на бензин вице-премьер Александр Новак призвал российских нефтяников отдавать предпочтение его продаже на внутреннем рынке, даже если экспорт кажется более привлекательным. Он обратился к представителям отрасли с просьбой «не извлекать сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива». Новак также поддержал предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об увеличении минимального объема продаж бензина на СПбМТСБ до 13 процентов от объема производства.

Ранее также сообщалось о росте цен на бензин двух основных марок — АИ-92 и АИ-95 — на московских заправках. По данным Московской топливной ассоциации (МТА), за неделю с 10 по 17 июля они увеличились на 21 и 22 копейки соответственно. Самым сильным оказался рост цен на бензин АИ-100 — литр стал дороже на 48 копеек и теперь продается по 65,25 рубля.