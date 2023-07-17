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17:48, 17 июля 2023Экономика

В Москве резко подорожал бензин

МТА: основные марки бензина на АЗС Москвы за неделю подорожали на 21-22 копейки

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Средние цены на бензин двух основных марок — АИ-92 и АИ-95 — на московских заправках за неделю с 10 по 17 июля выросли на 21-22 копейки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА).

АИ-92 подорожал на 21 копейку, до 49,38 рубля за литр, а АИ-95 вырос в цене на 22 копейки, до 54,71 рубля. Самым сильным оказался рост цен на бензин АИ-100 — литр стал дороже на 48 копеек и теперь продается по 65,25 рубля. Цена дизельного топлива не изменилась, литр стоит 58,91 рубля.

Рост цен значительно ускорился по сравнению с предыдущей неделей — тогда бензин подорожал всего на две-три копейки.

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10 июля 2023

Биржевые цены на бензин в России растут с весны. 17 июля цена АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) обновила очередной рекорд восьмую торговую сессию подряд. Она выросла на 21 копейку, до 49,38 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 22 копейки, до 54,71 рубля. В связи с ростом цен Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба потребовали от нефтяников увеличить продажи топлива на бирже.

Такая динамике цен объясняется решением властей снизить выплаты по демпферному механизму в два раза. Эта мера позволит сэкономить 30-50 миллиардов рублей в месяц бюджетных трат. Демпфер предусматривал компенсацию нефтяным компаниям за продажу топлива в России дешевле, чем на экспорт.

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    Софья Ермакова
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