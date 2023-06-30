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18:58, 30 июня 2023Экономика

Власти призвали нефтяников продавать бензин на внутреннем рынке в ущерб выгоде

Новак: нефтяникам необходимо отдавать приоритет поставкам бензина на внутренний рынок

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Российских нефтяников призвали отдавать предпочтение продаже бензина на внутреннем рынке даже в ущерб собственной выгоде. Соответствующее заявление сделал вице-премьер Александр Новак на совещании о рынке топлива, его слова приводит ТАСС.

Участники встречи обсудили вопрос стабилизации объемов поставок автомобильного топлива на российский рынок и недопущения его дефицита. Новак призвал компании отдавать приоритет внутренним поставкам, даже если экспорт кажется привлекательнее. Он обратился к представителям отрасли с просьбой «не извлекать сиюминутную выгоду в ущерб российским потребителям топлива».

Вице-премьер также дал поручение проработать механизм квотирования экспорта нефтепродуктов нефтяными компаниями. Кроме того, Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) должны будут отчитаться перед правительством о принятых мерах по недопущению серого экспорта.

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По итогам торгов 22 июня цена бензина АИ-92 в европейской части России побила рекорд почти двухлетней давности. Впервые с августа 2021 года стоимость марки превысила 58,5 тысячи рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что поставки бензина на внутренний рынок в России существенно отстают от планов и показателей прошлого года, что приводит к росту цен. В июне общий объем поставок составил 2,8 миллиона тонн, что на 6,5 процента меньше, чем в 2022 году. Проблемой остается рост экспорта топлива при снижении производства.

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