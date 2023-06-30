В России возникли проблемы с поставками бензина

«Ъ»: российские власти не добились нужного роста поставок бензина на внутренний рынок

Поставки бензина на внутренний рынок в России существенно отстают от планов и показателей прошлого года. Власти по-прежнему не могут добиться от нефтяных компаний увеличения биржевых продаж, что и приводит к росту цен до исторических максимумов, пишет «Коммерсантъ».

В июне общий объем поставок составил 2,8 миллиона тонн, на 6,5 процентов меньше, чем в 2022 году. Исходные планы компаний при этом — три миллиона тонн, что позволило бы пусть незначительно, но превысить показатели прошлого года.

Проблемой остается рост экспорта топлива при снижении производства. В месячном выражении зафиксирован рост выпуска на 6,6 процента, но позитив возник только из-за окончания сезонных профилактических работ. По сравнению с июнем 2022 года производство сократилось на 4 процента, зато экспорт вырос более чем в полтора раза — на 62 процента, до 223 тысяч тонн.

Регуляторы грозят поставщикам штрафами при неисполнении требований увеличить производство и продажи на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Участники рынка согласны, что недостаточность биржевых продаж является основным фактором роста цен, хотя в Минэнерго утверждают, что спрос полностью обеспечен предложением.

В материале отмечается, что рынок нервирует предложение Минфина резко снизить субсидии в рамках демпферного механизма, то есть дополнительно изымать из отрасли порядка 50 миллиардов рублей в месяц. Собеседники издания предполагают, что в таком случае компании начнут дополнительно сокращать переработку.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока ограничивается уговорами и угрозами, однако пока словесные интервенции не приводят к результату. Впрочем, рост стоимость топлива в первом полугодии остается ниже инфляции, возможно, еще и поэтому регулятор не перешел к более жестким мерам.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов объяснил намерение резко урезать выплаты нефтяникам по демпферному механизму (компенсация компаниям при продажах внутри страны по ценам ниже, чем экспортные) изменившейся экономической ситуацией. По мнению ведомства, прошлая формула расчета утратила актуальность, так как была привязана к ценам на бензин в Европе, а поставки туда более не ведутся.