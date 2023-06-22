Цена на бензин в России побила двухлетний рекорд

Бензин Аи-92 подорожал на 2%, до рекордных с августа 2021 года 58 548 рублей за тонну

По итогам торгов 22 июня цена бензина Аи-92 в европейской части России побила рекорд почти двухлетней давности. Впервые с августа 2021 года стоимость марки превысила 58,5 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Параллельно резко подорожал бензин Аи-95 — за день его цена выросла на 1,31 процента, до 66 589 рублей за тонну. Летний дизель прибавил 0,52 процента, достигнув отметки в 51 584 рублей за тонну, а стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросин) поднялась на на 2,6 процента, до 64 662 рубля за тонну. Цены на мазут, наоборот, снизились на 0,28 процента, составив 16 416 рублей за тонну.

Бензин в России растет в цене с апреля текущего года. В Минэнерго объясняли динамику изменением котировок внешних цен и сезонным спросом. В то же время аналитики связывают рост цен с намерением Минфина в два раза снизить демпферный механизм выплат нефтяным компаниям. На фоне резкого подорожания топлива Россия может запретить экспорт бензина, так как после сокращения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов появился риск дефицита топлива на внутреннем рынке, писал ранее Reuters.

Для того, чтобы сдержать резкое подорожание бензина, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в середине июня направила девяти нефтяным компаниям письма с требованиями продавать на бирже больше топлива. В ФАС связали рекордный рост цен на бензин с неудовлетворенным внутренним спросом на Аи-92 и Аи-95, который, в свою очередь, возник из-за снижения продаж топлива на бирже на 7,9 процента за последние пять месяцев.