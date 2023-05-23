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17:07, 23 мая 2023Экономика

Стало известно о возможном запрете экспорта бензина из России

Reuters: российские власти рассматривают возможность запрета на экспорт бензина

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Российские власти рассматривают возможность введения запрета на экспорт бензина. Об этом стало известно Reuters.

Источники агентства указывают, что такая мера может стать ответом на риск возникновения потенциального внутреннего дефицита топлива и повышение цен после решения сократить субсидии для нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, могут быть увеличены объемы обязательной продажи бензина на товарной бирже.

Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.

Ранее стало известно, что стоимость бензина Аи-95 побила рекорд: на торгах 19 мая его стоимость на бирже достигла 61,79 тысячи рублей за тонну. Котировки растут на фоне намерения Минфина кардинально изменить демпферный механизм выплат нефтяным компаниям — инструмент позволяет удерживать цену на топливо внутри страны. Глава Минфина Антон Силуанов в конце апреля сообщил, что топливный демпфер планируется снизить в два раза. Сокращение выплат нефтеперерабатывающим заводам позволит сэкономить 30 миллиардов рублей в месяц.

В начале мая газета «Коммерсантъ» писала, что планы Министерства финансов России о сокращении выплат нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в рамках демпферного механизма в два раза, скорее всего, приведут к увеличению оптовых цен.

Демпферный механизм был введен для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Когда стоимость экспорта растет выше индикативной цены, НПЗ получают компенсации за продажи внутри страны дешевого бензина и дизельного топлива, а когда падает ниже, напротив, отдают в бюджет дополнительный доход на внутреннем рынке.

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Платон Щукин
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