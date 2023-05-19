Биржевая стоимость бензина в России побила очередной рекорд

Цена на бензин Аи-95 на бирже достигла рекордных 61,79 тысячи рублей за тонну

Цена бензина Аи-95 в европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 61 796 рублей за тонну. Стоимость бьет рекорд четвертый день подряд. За день она увеличилась на 0,33 процента, свидетельствуют данные площадки.

Параллельно дорожает бензин Аи-92 — его цена за день поднялась на 0,23 процента, достигнув 52 985 рублей за тонну. Также продолжает расти стоимость летнего дизельного топлива (плюс 0,52 процента, 51 459 рублей за тонну) и топочного мазута (1,95 процента, 14 451 рубль за тонну).

Котировки растут на фоне намерения Минфина кардинально изменить демпферный механизм выплат нефтяным компаниям — инструмент позволяет удерживать цену на топливо внутри страны. Глава Минфина Антон Силуанов в конце апреля сообщил, что топливный демпфер планируется снизить в два раза.

Сокращение выплат нефтеперерабатывающим заводам позволит сэкономить 30 миллиардов рублей в месяц. Силуанов отметил, что благодаря введению меры общие доходы бюджета от нефтяной промышленности вырастут.

По итогам первых четырех месяцев года доходы бюджета от продажи нефти и газа упали на 52,3 процента, до 2,282 триллиона рублей. Это привело к сокращению общих доходов бюджета за данный период на 22,4 процента в годовом выражении, до 7,782 триллиона рублей.