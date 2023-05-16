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15:11, 16 мая 2023Экономика

Цена на бензин обновила рекорд

Цена бензина Аи-95 обновила рекорд 2021 года и выросла до 60,608 тысячи рублей за тонну

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Во время торгов во вторник, 16 мая, цена бензина Аи-95 обновила рекорд. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

К 15:00 по московскому времени тонна стоила 60,608 тысячи рублей за тонну, прибавив 1,72 процента. До этого предыдущий максимум по стоимости был зафиксирован в сентябре 2021 года: тогда тонна Аи-95 торговалась по 60,57 тысячи рублей. Тем временем Аи-92 стоит 52,28 за тонну (плюс 1,91 процента).

Цены на топливо начали расти несколько недель назад на фоне начала сезона планового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Из-за работ были приостановлены продажи с Комсомольского и Ачинского НПЗ. С конца апреля — начала мая временно прекратятся поставки с Тюменского, Хабаровского, Яйского НПЗ и Астраханского ГПЗ.

В Минэнерго объяснили волатильность оптовых цен на топливо изменением котировок внешних цен на бензин и дизель и повышенным спросом перед летним сезоном.

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Платон Щукин
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