Российским нефтяным компаниям пригрозили проблемами из-за цен на бензин

ФАС потребовала от 9 российских нефтяных компаний продавать на бирже больше бензина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила девяти нефтяным компаниям письма с требованиями продавать на бирже больше бензина, чтобы сдержать его подорожание. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на его официальном сайте.

В ФАС связали рекордный рост цен на бензин с неудовлетворенным внутренним спросом на АИ-92 и АИ-95. Он, в свою очередь, возник из-за снижения продаж топлива на бирже на 7,9 процента за последние пять месяцев, считают в ведомстве.

Тем компаниям, которые не выполнят новые требования, ФАС пригрозила проблемами в виде возбуждения антимонопольных дел. Служба также уточнила, что сейчас прорабатывает повышение обязательного норматива продаж нефтепродуктов на бирже. Кроме того, территориальные органы ФАС в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыму направили производителям запросы в связи с ценами на бензин.

Осенью бензин продолжит дорожать, предсказал глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. Однако он назвал другую причину роста цен — по мнению, все дело в решении Минфина вдвое сократить выплаты нефтеперерабатывающим заводам в рамках демпферного механизма.