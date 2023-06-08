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17:35, 8 июня 2023Экономика

Цена бензина в России снова побила рекорд

Бензин Аи-95 подорожал на 0,97 процента, до 63 604 рублей за тонну

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

По итогам торгов 8 июня цена бензина снова побила рекорд и превысила 63 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Аи-95 подорожал на 0,97 процента, до 63 604 рублей за тонну (по территориальному индексу европейской части России). Стоимость марки Аи-92 увеличилась на 0,85 процента, до 55 233 рублей. Летний дизель прибавил 0,02 процента и стоит 50 918 рублей за тонну, а стоимость мазута повысилась на 1,51 процента, до 15 156 рулей за тонну.

Участники рынка сходятся во мнении, что цены продолжат расти. Причиной подорожания топлива на АЗС эксперты называют высокий сезон и рекордный рост оптовых цен.

В конце мая агентство Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве сообщило, что в стране могут запретить экспорт бензина, так как после сокращения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов появился риск дефицита топлива на внутреннем рынке, а цены стали стремительно расти. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова поддержать ограничение экспорта нефтепродуктов, если такой механизм будет предложен.

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    Платон Щукин
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