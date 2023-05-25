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11:14, 25 мая 2023Экономика

В регионах России резко выросли цены на бензин

ОНФ: в пяти субъектах России в мае выросли цены на бензин и дизель на АЗС

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

За последниий месяц на АЗС в пяти регионах России общественники заметили рост цен на бензин, сжиженный углеводородный газ (СУГ) и дизель — среди них Свердловская, Астраханская, Тюменская, Оренбургская области и Карачаево-Черкесия (КЧР). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Народный фронт (ОНФ).

Особенно резко поднялась стоимость топлива в КЧР — моторный газ на местных АЗС подорожал с 17 до 23,5 рубля. В связи с этим организация обратилась в региональное отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с просьбой проверить законность такого скачка цен. С начала мая также повысилась стоимость бензина на заправках в Нижегородской, Саратовской, Ленинградской областях, а также на Дальнем Востоке.

По словам директора сети «Стандарт Ойл» в Нижегородской области Александра Вахрушина, с 1 по 24 мая бензин на АЗС подорожал примерно на 2-3 рубля, дизель — на 3 рубля, пропан-бутан — на 5-7 рублей. АЗС GP Vympel в Саратове подняла цены на бензин Аи-95 на 70 копеек, АИ-98 на 1 рубль, СУГи подорожали на 3 рубля, рассказала управляющий партнер сети Екатерина Савкина. Отдельные сети на Дальнем Востоке за месяц увеличили стоимость топлива примерно на 1,5 рубля. Также растут цены в Москве и Санкт-Петербурге.

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Участники рынка сходятся во мнении, что цены продолжат расти, а тренд может распространиться и в других регионах страны. Причиной подорожания топлива на АЗС эксперты называют высокий сезон и рекордный рост оптовых цен. 24 мая стоимость бензина Аи-95 на бирже выросла до 61 816 рублей за тонну, параллельно увеличиваются цены и на другие виды топлива.

Рост котировок на бирже связан с намерением Минфина в два раза снизить демпферный механизм выплат нефтяным компаниям — инструмент позволяет удерживать цену на топливо внутри страны. Сокращение выплат нефтеперерабатывающим заводам позволит сэкономить 30 миллиардов рублей в месяц, что увеличит общие доходы бюджета от нефтяной промышленности.

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Мария Грушко
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