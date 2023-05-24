Цена на бензин в России достигла исторического максимума

Стоимость бензина Аи-95 на бирже выросла до рекордных 61 816 рублей за тонну

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена бензина Аи-95 в европейской части России выросла до 61 816 рублей за тонну. За день стоимость увеличилась на 0,12 процента, достигнув нового исторического максимума, свидетельствуют данные площадки.

Параллельно дорожает бензин Аи-92 — его цена за день поднялась на 0,06 процента, составив 53 202 рубля за тонну. При этом снижается стоимость летнего дизельного топлива (минус 0,57 процента, 51 351 рубль за тонну).

С 16 мая цена бензина на бирже поставила четыре рекорда подряд, однако в начале текущей недели перешла к небольшому снижению. В Минэнерго объяснили волатильность оптовых цен на топливо изменением котировок внешних цен на бензин и дизель и повышенным спросом перед летним сезоном. Аналитики связывают рост котировок с намерением Минфина в два раза снизить демпферный механизм выплат нефтяным компаниям — инструмент позволяет удерживать цену на топливо внутри страны.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Россия может запретить экспорт бензина, так как после сокращения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов появился риск дефицита топлива на внутреннем рынке, а цены стали стремительно расти.