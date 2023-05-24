Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:44, 24 мая 2023Экономика

Цена на бензин в России достигла исторического максимума

Стоимость бензина Аи-95 на бирже выросла до рекордных 61 816 рублей за тонну

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) цена бензина Аи-95 в европейской части России выросла до 61 816 рублей за тонну. За день стоимость увеличилась на 0,12 процента, достигнув нового исторического максимума, свидетельствуют данные площадки.

Параллельно дорожает бензин Аи-92 — его цена за день поднялась на 0,06 процента, составив 53 202 рубля за тонну. При этом снижается стоимость летнего дизельного топлива (минус 0,57 процента, 51 351 рубль за тонну).

С 16 мая цена бензина на бирже поставила четыре рекорда подряд, однако в начале текущей недели перешла к небольшому снижению. В Минэнерго объяснили волатильность оптовых цен на топливо изменением котировок внешних цен на бензин и дизель и повышенным спросом перед летним сезоном. Аналитики связывают рост котировок с намерением Минфина в два раза снизить демпферный механизм выплат нефтяным компаниям — инструмент позволяет удерживать цену на топливо внутри страны.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Россия может запретить экспорт бензина, так как после сокращения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов появился риск дефицита топлива на внутреннем рынке, а цены стали стремительно расти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке атаки охраняющего «Турецкий поток» корабля
В России начали продавать уникальный гаджет
На Украине заочно предъявили обвинения гендиректору «Уральских авиалиний»
Кэти Перри захотела покинуть известное реалити-шоу из-за образа «мерзкого судьи»
Основатель хакерской группировки Killnet заявил о ее роспуске
Ле Пен назвала Крым легитимной частью России
Резников признал применение Украиной ракет Storm Shadow
Телескоп Уэбба обнаружил самую древнюю покоящуюся галактику
Стало известно о существенном снижении цен на отдых в Крыму
Польским фурам оставят возможность проезда по одному российскому региону
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.