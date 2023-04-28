Минфин нашел способ увеличить доходы бюджета с нефти

Глава Минфина Силуанов предложил снизить топливный демпфер для НПЗ в два раза с июля

Топливный демпфер, в рамках которого российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получают компенсационные выплаты из бюджета, может быть снижен в два раза. О таком предложении рассказал глава Минфина Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

Корректировка позволит сэкономить 30 миллиардов рублей в месяц, так что общие доходы бюджета от нефтяной промышленности вырастут. По словам Силуанова, изменения можно ввести с июля 2023 года по июль 2024 года.

Министр подчеркнул, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна будет проследить, чтобы нефтяники не поднимали цены на топливо внутри страны. Он напомнил, что демпфер вводили как способ обеспечения примерно равной доходности для компаний при поставках нефтепродуктов на экспорт и на внутренний рынок.

Фактически, речь шла о компенсации разницы в ценах с западным рынком или, напротив, об изъятии дополнительных доходов (при снижении экспортных цен демпфер начинал работать в другую сторону). Однако сейчас, указал Силуанов, западного рынка нет, так что весь демпфер идет в маржу переработчиков. Раньше она находилась на уровне 2000 рублей, в нынешних условиях — 8000, поэтому ведомство не могло пройти мимо такой ситуации.

При этом глава Минфина объяснил, что технически корректировку проведут через коэффициент 0,5. Ранее на этой неделе Bloomberg со ссылкой на источники в ведомстве писал, что чиновники могут увеличить в полтора раза индикативные цены на бензин и дизельное топливо (чем они больше, тем меньше выплаты по демпферу) ради снижения расходов бюджета. В самом ведомстве обсуждение такого плана опровергли.

Силуанов пояснил, что предлагаемый вариант корректировки демпфера является абсолютно справедливым решением. Ранее он отмечал, что Минфин намерен уложиться в запланированный уровень дефицита бюджета по итогам года несмотря на то, что почти весь объем уже был выбран в первом квартале.