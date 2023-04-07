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16:09, 7 апреля 2023Экономика

Минфин оценил дефицит российского бюджета

Минфин: дефицит бюджета России в первом квартале составил 2,4 триллиона рублей

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Минфин дал предварительную оценку дефицита российского бюджета в первом квартале 2023 года — он составил 2,4 триллиона рублей. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте министерства.

Доходы бюджета в январе-марте упали на 21 процент в годовом выражении, до 5,677 триллиона рублей. Расходы увеличились до 8,077 триллиона рублей, что на 34 процента выше результата прошлого года. В целом на год запланирован дефицит в размере 2,9 триллиона рублей.

За указанный период ненефтегазовые доходы бюджета упали на четыре процента, до 4,042 триллиона рублей, а нефтегазовые — на 45 процентов, до 1,635 триллиона. Такую динамику ведомство связывает в первую очередь с падением цен на основной российский экспортный сорт нефти Urals. Что касается ненефтегазовых доходов, то в целом Минфин оценивает их как соответствующие динамике, заложенной в бюджете.

Софья Ермакова
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