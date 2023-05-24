Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:00, 24 мая 2023Экономика

ФАС поддержала запрет на экспорт бензина

ФАС: служба поддержит ограничение экспорта нефтепродуктов, если такой механизм предложат

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова поддержать ограничение экспорта нефтепродуктов, если такой механизм будет предложен, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители ФАС подчеркнули, что мера поможет защитить топливный рынок России. При этом в ведомстве отметили, что в рознице цены стабильны, несмотря на подорожание бензина на бирже, однако пообещали следить за ситуацией на рынке.

В ФАС напомнили, что уже предлагали другой способ стабилизации цен на бензин — увеличение продаж на бирже до 15 процентов от уровня производства.

23 мая Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве сообщил, что в стране могут запретить экспорт бензина, так как после сокращения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов появился риск дефицита топлива на внутреннем рынке, а цены стали стремительно расти.

На прошлой неделе стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновляла исторический максимум четыре дня подряд. По итогам торгов 19 мая топливо подорожало до 61,7 тысячи рублей за тонну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала конструктора за госизмену в пользу Украины
Первое дело о массовых убийствах жителей Мариуполя передано в суд
США уличили в подготовке диверсий против России в Сирии
Легендарные «Кресты» официально перестали быть тюрьмой
Победитель шоу на ТНТ назвал различие между жителями Москвы и других городов
Четверть россиян согласились ради отпуска экономить на развлечениях
Задержание ФСБ конструктора за госизмену в пользу Украины попало на видео
Раненый россиянин рассказал о побеге с женой от ДРГ на расстрелянном в упор авто
Яблоки и ежевика снизили риск развития старческой «хрупкости»
Климатолог оценил вероятность летних ураганов в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.