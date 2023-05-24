ФАС поддержала запрет на экспорт бензина

ФАС: служба поддержит ограничение экспорта нефтепродуктов, если такой механизм предложат

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова поддержать ограничение экспорта нефтепродуктов, если такой механизм будет предложен, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители ФАС подчеркнули, что мера поможет защитить топливный рынок России. При этом в ведомстве отметили, что в рознице цены стабильны, несмотря на подорожание бензина на бирже, однако пообещали следить за ситуацией на рынке.

В ФАС напомнили, что уже предлагали другой способ стабилизации цен на бензин — увеличение продаж на бирже до 15 процентов от уровня производства.

23 мая Reuters со ссылкой на источники в российском правительстве сообщил, что в стране могут запретить экспорт бензина, так как после сокращения субсидий для нефтеперерабатывающих заводов появился риск дефицита топлива на внутреннем рынке, а цены стали стремительно расти.

На прошлой неделе стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже обновляла исторический максимум четыре дня подряд. По итогам торгов 19 мая топливо подорожало до 61,7 тысячи рублей за тонну.