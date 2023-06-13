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14:42, 13 июня 2023Экономика

В России спрогнозировали подорожание бензина

Глава ФНЭБ Симонов: осенью 2023-го бензин в России подорожает из-за демпферной реформы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Осенью 2023 года в России подорожает бензин. Таким прогнозом в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился глава Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

По словам эксперта, стоимость топлива начнет расти из-за вступления в силу решения Минфина вдвое сократить выплаты нефтеперерабатывающим заводам в рамках демпферного механизма. Топливный демпфер был призван компенсировать убытки нефтяников за то, что они держат «относительно приемлемые цены на внутреннем рынке», пояснил Симонов.

«Нас ждёт очередное повышение стоимости бензина — когда реформа будет запущена. Осенью нас это и ждёт. Это рыночная экономическая неизбежность, многократно говорили, что 70 процентов цены бензина — это различные налоговые сборы», — добавил глава ФНЭБ.

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С 1 сентября Минфин намерен вдвое сократить денежные выплаты нефтяным компаниям. В случае принятия решения отрасль будет получать на 50 миллиардов рублей в месяц меньше (так, в мае нефтекомпании получили по демпферу более чем 100 миллиардов рублей). Урезать демпфер собираются на год — министерство планировало сделать это уже в июле, однако нефтяникам удалось получить отсрочку.

Бензин в России дорожает и без демпферной реформы на фоне высокого сезона и рекордного роста оптовых цен. Так, 8 июня цена бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже побила рекорд в 63 тысячи рублей за тонну. Аи-95 подорожал на 0,97 процента, Аи-92 — на 0,85 процента. Летний дизель прибавил 0,02 процента, а стоимость мазута повысилась на 1,51 процента. Участники рынка сходятся во мнении, что цены продолжат расти.

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    Вячеслав Агапов
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