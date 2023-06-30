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19:16, 30 июня 2023Экономика

В России захотели ужесточить правила для нефтяников из-за роста цен на бензин

Новак поддержал предложение ФАС об увеличении минимального объема продаж бензина на бирже

Фото: Nacho Doce / Reuters

В условиях рекордного роста цен на бензин в России могут ужесточить правила продажи бензина и дизеля на бирже для нефтяников. Обсудить такую возможность поручил вице-премьер Александр Новак, говорится в пресс-релизе на сайте правительства.

Сейчас нефтяные компании должны реализовывать на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до 12 процентов от общего объема производства бензина. С инициативой повысить нормативы продаж на 1 процентный пункт ранее выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Новак поддержал эту идею и отметил, что минимальную планку нужно будет поднять еще выше в случае обострения ситуации на рынке.

Вице-премьер также призвал нефтяников отдавать предпочтение продаже бензина на внутреннем рынке даже в ущерб собственной выгоде. Это необходимо для стабилизации объемов поставок автомобильного топлива на российский рынок и недопущения его дефицита.

Бензин в России растет в цене с апреля текущего года. Цена АИ-92 в европейской части России по итогам торгов 22 июня побила рекорд почти двухлетней давности. Впервые с августа 2021 года стоимость топлива превысила 58,5 тысячи рублей за тонну.

Ранее стало известно, что поставки бензина на внутренний рынок в России существенно отстают от планов и показателей прошлого года, что приводит к росту цен. В июне общий объем поставок составил 2,8 миллиона тонн, что на 6,5 процента меньше, чем в 2022 году. Проблемой остается рост экспорта топлива при снижении производства.

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    Мария Грушко
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