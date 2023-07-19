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12:53, 19 июля 2023Экономика

Цены на бензин в России установили новый рекорд

Цена на бензин АИ-92 на СПбМТСБ превысила 62 тысячи рублей за тонну

Фото: Mykola Tys / Globallookpress.com

Биржевые цены на бензин на торгах 19 июля снова обновили исторические максимумы. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Топливо марки АИ-92 по территориальному индексу Европейской части России на момент написания материала выросло в цене на 1,89 процента и достигло отметки 62 685 рублей за тонну. Бензин АИ-95 подорожал на 1,32 процента по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня и торгуется по 687141 рублю за тонну. Обе марки топлива обновили ценовые рекорды на десятой торговой сессии подряд.

Также заметно подорожали дизельное топливо (плюс 2,06 процента, до 55,37 тысячи рублей за тонну) и мазут (плюс 0,86 процента, до 21,857 тысячи рублей). Растут в цене и авиакеросин и углеводородные газы (СУГи) — на 1,57 и 2,23 процента соответственно.

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Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев объяснил причины подорожания топлива. По его словам, рост цен прогнозировался некоторыми специалистами на фоне корректировки механизма демпфера Минфином, в результате чего нефтяным компаниям стало не так интересно поставлять сырье на внутренний рынок, в том числе на биржу. Также на подорожание бензина влияют плановые и неплановые ремонты сразу нескольких нефтеперерабатывающих заводов, что приводит к некоторому дефициту топлива, добавил Селезнев.

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