Оптовая стоимость бензина Аи-95 выросла после сообщений о проблемах в регионах

Биржевые цены на бензин Аи-95 вернулись на уровень выше 70 тыс. рублей за тонну

Во вторник, 22 августа, стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по территориальному индексу европейской части России вновь превысила уровень 70 тысяч рублей за тонну. При этом накануне было зафиксировано незначительное снижение, позволившее отступить от исторических максимумов, свидетельствуют данные площадки.

Бензин Аи-92, напротив, подешевел до 61 691 рубля за тонну. Вместе с ним снижается и стоимость летнего дизельного топлива, до этого 12 раз в августе обновлявшего исторические рекорды. На 1,8 процента подорожал сжиженный углеводородный газ (СУГ), до 24 558 рублей за тонну, а на 4,68 процента — авиакеросин, до 67 447 рублей за тонну.

Такая ситуация наблюдается на фоне сообщений из ряда регионов о проблемах на заправках с наличием бензина и дизельного топлива. Перебои фиксируются в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, в Хабаровском крае, в Крыму и Калмыкии.

В Минэнерго считают, что на юге страны проблему создает туристический сезон, из-за которого увеличился пассажиропоток и снизились возможности для доставок нефтепродуктов от нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в регионы. В свою очередь в РЖД опровергают это предположение. Компания напоминает, что в Самарскую и Рязанскую области топливо завозят автомобилями, а многие станции заполнены цистернами, которые не спешат разгрузить получатели.

Власти рассматривают различные меры для снижения биржевых цен на топливо, в том числе введение лицензий для экспорта нефтепродуктов, что должно помочь в борьбе с серыми поставками. Актуальность последних выросла в связи со снижением в два раза демпферных выплат, которые позволяли нефтяникам удерживать цены на бензин в России.