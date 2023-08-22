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09:56, 22 августа 2023Экономика

На заправках в российских регионах начал исчезать бензин

«Известия»: регионы России столкнулись с нехваткой бензина на заправках

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На заправках в российских регионах начали исчезать бензин и дизель. Об отсутствии топлива на АЗС заявили Астраханская, Саратовская, Рязанская, Новосибирская и Волгоградская области, а также республики Крым и Калмыкия, сообщает газета «Известия».

По словам генерального директора ООО «Мосрегионгаз» Германа Колотова, нехватка бензина на заправках юга России сложилась из-за увеличения сроков доставки грузов. Поезда из Центральной России с нефтепродуктами задерживаются на несколько недель, из-за чего в моменте образуется дефицит, объяснил он. Причиной стала перегрузка железнодорожной сети в результате переориентации экспорта угля с западных направлений на восток.

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Проблему с исчезновением топлива на АЗС также подтвердили в Самарской и Ростовской областях и в Хабаровском крае.

«Сейчас работаем на низких остатках, практически с колес по всем видам топлив. На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля», — признала управляющий партнер сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина.

Помимо задержек грузов, перевозимых по железным дорогам, к дефициту привели ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), добавил зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев. Так, нехватка бензина в Волгоградской и Астраханской областях вызвана ремонтом на Астраханском газоперерабатывающем комплексе.

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Первыми о перебоях с бензином заявили власти Калмыкии. Министерство экономики и торговли республики объяснило это ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах, которые сократили отпуск. В ведомстве сообщили, что уже обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы решить проблему и предотвратить рост цен, а также к поставщикам с просьбой обеспечить стабильные поставки на местные АЗС.

Последние несколько месяцев биржевые цены на топливо в России установили несколько рекордов. В пятницу, 18 августа, стоимость Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысила 70 тысяч рублей, или более 51 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива поднялась выше 67 тысяч рублей за тонну.

Как отмечают эксперты, подорожание бензина угрожает независимым АЗС, которые могут прекратить работу из-за нерентабельности бизнеса. Власти ищут способы справиться с проблемой. Одним из возможных путей решения называют составление реестра экспортеров, который помог бы в пресечении серого экспорта бензина и тем самым увеличении продаж на бирже.

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    Вячеслав Агапов
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