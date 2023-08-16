Цена дизеля установила очередной рекорд

Биржевые цены на дизель 16 августа превысили 67 тысяч рублей за тонну

Цена летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в начале торгов 16 августа превысила 67 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

На максимуме стоимость топлива достигала 67,201 тысячи рублей за тонну. На момент написания материала рост немного замедлился, и дизель торговался по цене 66,926 тысячи рублей за тонну (плюс 1,49 процента к цене предыдущего торгового дня).

Подорожал также и бензин популярных марок. Цена АИ-92 увеличилась на 1,05 процента до 62,418 тысячи рублей, а стоимость бензина АИ-95 стала выше на 0,77 процента и достигла 69,329 тысячи рублей за тонну. Дороже торгуется и топочный мазут — 35,411 тысячи рублей за тонну (плюс 0,73 процента). Сжиженные углеводородные газы (СУГи) взлетели в цене на 15,75 процента (до 26,044 тысячи рублей за тонну).

Во вторник 15 августа стоимость дизеля на бирже выросла на 0,97 процентов и обновила исторический максимум десятый торговый день подряд. Этот вид топлива начал непрерывно дорожать с начала месяца, а на рекордных уровнях цена держится со 2 августа.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил Минэнерго рассмотреть в качестве одного из способов борьбы с ростом цен на бензин и дизельное топливо вопрос лицензирования экспорта нефтепродуктов. В ведомстве заявили, что прорабатывают различные варианты противодействия вывозу топлива, но о каком-либо конкретном решении говорить пока рано. Тем не менее сообщается, что Минэнерго уже создает список компаний, которые очищены от обвинений в сером экспорте.