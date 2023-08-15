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15:26, 15 августа 2023Экономика

Цена дизеля на бирже обновила рекорд десятый торговый день подряд

Биржевая стоимость летнего дизельного топлива достигла 65 944 рублей за тонну

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Цена летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) достигла 15 августа 65,944 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Стоимость этого вида топлива выросла на 0,97 процентов и обновила исторический максимум десятый торговый день подряд. Дизель начал непрерывно дорожать с начала месяца, а на рекордных уровнях цена держится со 2 августа.

Также рекорд обновила биржевая цена топочного мазута, увеличившись на 0,99 процента, до 35,154 тысячи рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) при этом подорожали на 4,49 процента (до 22,47 тысячи рублей за тонну). Вырос в цене и авиакеросин — плюс 4,45 процента (67,693 тысячи рублей за тонну).

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В то же время бензин популярных марок стал дешевле. Цена на АИ-92 снизилась на 0,63 процента, до 61,767 тысячи рублей за тонну, а на АИ-95 — на 0,36 процента, до 68,797 тысячи рублей за тонну.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго проработать в качестве одного из способов борьбы с ростом цен на бензин и дизельное топливо вопрос лицензирования экспорта нефтепродуктов. В ведомстве указали, что рассматривают разные варианты противодействия вывозу топлива, но о каком-либо решении пока говорить преждевременно. Тем не менее, сообщается, что Минэнерго уже создает список компаний, которые очищены от обвинений в сером экспорте.

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