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17:04, 14 августа 2023Экономика

В России решили бороться с серым вывозом бензина из страны

«Интерфакс»: Минэнерго начнет лицензировать экспорт бензина на фоне роста цен

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго рассмотреть вопрос лицензирования экспорта нефтепродуктов в качестве одной из мер борьбы с ростом цен на бензин и дизельное топливо. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет «Интерфакс».

В Минэнерго указали, что рассматривают разные варианты противодействия вывозу топлива, в том числе лицензирование, поэтому говорить о каком-то решении пока рано. Тем не менее собеседник агентства указал, что ведомство уже создает список компаний, которые очищены от обвинений в сером экспорте. Для попадания в перечень данные производителя по объему переработки должны сходиться со сведениями относительно уплаченных налогов.

Новак попросил проработать введение квот на экспорт нефтепродуктов в начале июля. По словам вице-премьера, нефтяные компании должны самостоятельно соблюдать приоритет поставок топлива на внутренний рынок, в том числе вопреки собственным интересам. В конце месяца чиновник поддержал идею о списках белых экспортеров.

Серый экспорт бензина и дизельного топлива считается одним из главных факторов, влияющих на неконтролируемый рост оптовых цен. В понедельник, 14 августа, стоимость тонны дизеля по территориальному индексу европейской части России поднялась выше 65 тысяч рублей, что стало уже девятым с начала августа историческим рекордом. Стоимость тонны Аи-95 поднялась до 69 084 рублей.

Представители Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) отмечают, что подорожание дизельного топлива и бензина связано с сокращением с сентября в два раза демпферных выплат. Из-за них нефтяная отрасль будет терять 30 и более миллиардов рублей в месяц, что заставляет участников рынка находить способы компенсации выпадающего дохода.

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    Платон Щукин
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