Рост цен на дизель объяснили

СПбМТСБ: на рост биржевой цены дизеля повлияло сокращение демпферных выплат

На рост биржевой цены дизельного топлива и бензина повлияло сокращение на 50 процентов демпферных выплат нефтяникам, которое начнет действовать в следующем месяце. Об этом заявили на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), комментарий площадки приводит «Прайм».

Говоря о причинах роста стоимости топлива, на бирже напомнили, что ценовые движения находится под прямым влиянием соотношения спроса и предложения на товар. Однако, «планируемое сокращение демпферных выплат, безусловно, оказало воздействие на ценовой тренд», — сказали на СПбМТСБ.

Представители площадки отметили, что необходимость и возможность введения каких-либо дополнительных мер для повышения предложения топлива на рынке, в том числе за счет поступления на внутренний рынок части экспортных поставок, находится в компетенции правительства страны.

Закон, урезающий выплаты по топливному демпферу и повышающий акцизы на бензин и дизель, подписал в конце июля президент России Владимир Путин. Согласно документу, выплаты сократят вдвое с сентября 2023 по декабрь 2026 года, это решение объяснили тем, что компенсации идут в маржу нефтепереработчиков. В результате корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 миллиардов рублей в месяц.

8 августа стоимость летнего дизельного топлива на российской бирже снова обновила рекорд, поднявшись до отметки в 61,2 тысячи рублей за тонну и подорожав на 1,5 процента. Цена бензина АИ-95 за торговый день при этом увеличилась на 0,49 процента, АИ-92, напротив, подешевел на 0,48 процента.

