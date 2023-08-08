Цена дизельного топлива в России побила рекорд

СПбМТСБ: стоимость летнего дизельного топлива превысила 61 тыс. руб. за тонну

Стоимость летнего дизельного топлива снова обновила рекорд, поднявшись до отметки в 61,2 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В начале торгов стоимость топлива составляла 60,3 тысячи рублей за тонну. Таким образом, к настоящему времени оно подорожало на 1,46 процента. Цена дизеля обновляет рекорд пятый день подряд. Исторический рекорд обновила стоимость мазута. За день цена выросла на 1,62 процента, с 33,6 до 34,2 тысячи рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,48 процента, составив 61,5 тысяч рублей за тонну. Бензин Аи-95 вырос в цене на 0,49 процента, до 67,7 тысячи рублей за тонну.

Топливо для реактивных двигателей подорожало на 0,15 процента — до 65 тысяч рублей за тонну. Сжиженный углеводородный газ упал в цене на 3,58 процента, до 19,6 тысяч рублей за тонну.

За прошедшую неделю летнее дизельное топливо дорожало на 6,4 процента, до 60 107 рублей за тонну.

Ранее правительство России обязало нефтяные компании продавать больше топлива. Минимальная доля продажи бензина увеличилась с 12 до 13 процентов от общего объема производства, дизеля — с 8,5 до 9,5 процента. Меры были приняты для стабилизации ситуации на рынке — с апреля стоимость бензина и дизеля на бирже показывает сильный рост.