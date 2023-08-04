Стоимость дизельного топлива в России рекордно выросла

Цена летнего дизтоплива в России превысила рекордные 60 тысяч рублей за тонну

За неделю летнее дизельное топливо подорожало в России на 6,4 процента, до 60 107 рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Исторический максимум цены летнего дизеля по индексу европейской части страны был превышен 2 августа, когда он подорожал до 58 754 рублей за тонну против 58 151 рубля за тонну, показанных на торгах 23 сентября 2022 года. На момент написания материала его цена составляла 59 933 рубля за тонну.

Цены на бензин на уходящей торговой неделе также вернулись к росту после снижения, произошедшего ранее. Аи-92 подорожал на три процента, до 62 353 рублей за тонну, Аи-95 — на 3,2 процента, до 68 243 рублей.

2 августа правительство России ради стабилизации ситуации на рынке утвердило повышение норматива продаж нефтяными компаниями топлива на бирже. Изменения касаются топлива пятого класса, минимальная доля продажи бензина увеличивается с текущих 12 до 13 процентов от общего объема производства, а дизеля — с 8,5 до 9,5 процента. До этого Минэнерго подтвердило обсуждение планов ограничить число экспортеров бензина ради пресечения схем серого экспорта, который стал одной из причин роста оптовых цен в России в последние месяцы.