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10:53, 2 августа 2023Экономика

Власти России обяжут нефтяников продавать больше бензина

Кабмин РФ утвердил повышение норматива продаж бензина на бирже с 12 до 13%

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Российские нефтяные компании должны начать продавать больше бензина и дизеля на бирже — власти повысили норматив на один процентный пункт. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сказано на сайте правительства.

Изменения касаются топлива пятого класса. Минимальная доля продажи бензина увеличивается с текущих 12 до 13 процентов от общего объема производства, а дизеля — с 8,5 до 9,5 процента.

Кабмин объясняет, что мера необходима для стабилизации ситуации на рынке. Речь идет о резком росте стоимости топлива на бирже начиная с апреля. «Утвержденные изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях», — указано в пресс-релизе.

К скачку цен на бирже привели отстающие от планов и показателей прошлого года поставки бензина на внутренний рынок. Кроме того, проблемой остается рост экспорта топлива при снижении производства.

Для урегулирования ситуации вице-премьер Александр Новак также призвал нефтяников отдавать предпочтение продаже бензина на внутреннем рынке даже в ущерб собственной выгоде. Власти также обсуждают возможность ограничения числа топливных экспортеров — мера необходима для пресечения серых схем вывоза топлива за рубеж.

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    Мария Грушко
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