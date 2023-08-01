Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:32, 1 августа 2023Экономика

Цены на бензин в России резко подскочили

Биржевые цены на российский бензин АИ-92 выросли на 1,85 процента

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Стоимость российского бензина на бирже после короткого падения стала возвращаться к рекордным показателям конца июля. Топливо марки АИ-92 на торгах 1 августа подскочило в цене на 1,85 процента, до 61 943 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Бензин другой популярной марки, АИ-95, подорожал до 67 173 рублей, прибавив 1,41 процента. Наиболее резкое повышение цены показал дизель — рост составил 2,04 процента, до 57 785 рублей. Аналогичную динамику демонстрируют котировки мазута и сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Максимальной отметки цены на российский бензин достигли 24 июля. В тот же день власти назвали потенциальные меры для торможения неуклонного роста котировок, и котировки перешли к снижению. Минэнерго заявило, что обсуждает возможность ограничения числа экспортеров бензина ради пресечения схем серого экспорта.

В конце июля биржевая стоимость российского бензина приблизилась к розничной, а местные заправки оказались вынуждены продавать топливо себе в убыток, сообщил ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. По его словам, с учетом логистики и хранения на нефтебазах, а также необходимости АЗС окупить операционные расходы и вложения в инфраструктуру цена топлива увеличивается еще примерно на 10 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Грушко
    Обсудить
    Последние новости

    Посла Польши вызвали в МИД Украины

    Россияне рассказали о самых сложных профессиях

    Мать челябинского маньяка рассказала об отношениях сына с пленницей

    По всей Украине в третий раз за день объявили воздушную тревогу

    «Газпром» заявил о суточном рекорде поставок газа в Китай

    Стало известно число эвакуируемых из Нигера французов

    Евросоюз обратился к России в связи с атаками дронов на Москву

    Цены на бензин в России резко подскочили

    Украина атаковала приграничный российский регион

    Названы главные кандидаты на вступление в БРИКС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости