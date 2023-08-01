Цены на бензин в России резко подскочили

Биржевые цены на российский бензин АИ-92 выросли на 1,85 процента

Стоимость российского бензина на бирже после короткого падения стала возвращаться к рекордным показателям конца июля. Топливо марки АИ-92 на торгах 1 августа подскочило в цене на 1,85 процента, до 61 943 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Бензин другой популярной марки, АИ-95, подорожал до 67 173 рублей, прибавив 1,41 процента. Наиболее резкое повышение цены показал дизель — рост составил 2,04 процента, до 57 785 рублей. Аналогичную динамику демонстрируют котировки мазута и сжиженных углеводородных газов (СУГ).

Максимальной отметки цены на российский бензин достигли 24 июля. В тот же день власти назвали потенциальные меры для торможения неуклонного роста котировок, и котировки перешли к снижению. Минэнерго заявило, что обсуждает возможность ограничения числа экспортеров бензина ради пресечения схем серого экспорта.

В конце июля биржевая стоимость российского бензина приблизилась к розничной, а местные заправки оказались вынуждены продавать топливо себе в убыток, сообщил ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. По его словам, с учетом логистики и хранения на нефтебазах, а также необходимости АЗС окупить операционные расходы и вложения в инфраструктуру цена топлива увеличивается еще примерно на 10 рублей.