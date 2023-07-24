Власти России нашли способ сдержать рост цен на бензин

«Ъ»: правительство может ограничить число экспортеров бензина из-за роста цен внутри РФ

Минэнерго России предложило правительству ограничить число экспортеров бензина, чтобы пресечь «серые» схемы его вывоза за рубеж и тем самым сдержать рост цен на внутреннем рынке, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В ведомстве считают необходимым сформировать ограниченный перечень нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), производящих товарный бензин, и разрешить экспорт только им. Решение поможет пресечь серый экспорт бензина, который стал одной из причин роста оптовых цен в России в последние месяцы.

Такая практика обрела большую популярность в прошлом году. Биржевая стоимость бензина в России тогда упала из-за санкций, а за рубежом цены оставались высокими. Поэтому экспортерам стало выгодно закупать его на внутреннем рынке, а затем отправлять на экспорт. Так как экспортные цены были выше внутренних, производители получали субсидии по демпферу — государство доплачивало им за продажу топлива российским покупателям, а не зарубежным.

После того, как цена бензина в России была снижена на величину демпфера, он все равно отправлялся на экспорт. Такие схемы оказывались выгодными для экспортером даже несмотря на необходимость платить акциз и НДС, которые при обычном экспорте не взимаются.

Крупнейшими серыми экспортерами являются небольшие и средние НПЗ или связанные с ними компании, поэтому предложенный Минэнерго запрет коснется в первую очередь их. Такие заводы не производят товарный продукт — они покупают, например, топливо марки АИ-92, а затем «присадками и добавками» превращают его в АИ-95 или АИ-100-ый и экспортируют.

Бензин в России дорожает уже несколько месяцев. 21 июля биржевые цены обновили рекорды 12-й день подряд — стоимость АИ-92 превысила 64,5 тысячи рублей за тонну, а АИ-95 подорожал до 69,8 тысячи рублей за тонну. В начале лета тонна АИ-92 стоила на бирже 53,5 тысячи рублей, а АИ-95 — 62,2 тысячи.

Помимо серого экспорта на цены влияют и другие факторы: плановые ремонты на НПЗ, ослабление рубля вкупе с ростом цен на нефть, а также рост спроса внутри страны. Еще одной важной причиной является грядущее изменение параметров демпферного механизма, в рамках которых компенсации нефтяникам за удерживание цен внутри страны с 1 сентября сократятся в два раза.