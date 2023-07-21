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12:22, 21 июля 2023Экономика

Биржевые цены на бензин в России обновили рекорды 12-й день подряд

Биржевая цена на бензин АИ-92 превысила 64 тыс. рублей за тонну, АИ-95 подошел к 70 тыс.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В начале торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) стоимость бензина обновила исторические рекорды 12-й день подряд. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Котировки по территориальному индексу европейской части России на бензин АИ-92 превысили 64 тысячи рублей за тонну, дойдя до 64 564 рублей (рост более процента), а АИ-95 подорожал до 69 813 рублей за тонну. В начале лета тонна АИ-92 стоила на бирже 53,5 тысячи рублей, а АИ-95 — 62,2 тысячи.

Такая ситуация наблюдается перед изменением параметров демпферного механизма, в рамках которых компенсации нефтяникам за удерживание цен внутри страны с 1 сентября сократятся в два раза. В правительстве указывают, что изменение позволит бюджету экономить 30-40 миллиардов рублей ежемесячно, а на розничных ценах ситуация не скажется.

Ранее в пятницу, 21 июля, вице-премьер Александр Новак заявил, что власти принимают меры по стабилизации биржевых цен на топливо, и пообещал вскоре озвучить конкретные предложения. Чиновник заверил, что дефицита бензина в России нет, а возвращать заградительные пошлины не планируется. Однако вариант введения квот на экспорт не исключен.

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    Платон Щукин
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