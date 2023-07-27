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12:28, 27 июля 2023Экономика

Автозаправки начали торговать бензином себе в убыток

Топливный эксперт Баженов: бензин на российских АЗС продается ниже себестоимости

Фото: Maxim Hopman / Unsplash

На фоне начавшегося снижения цен биржевая стоимость российского бензина приблизилась к розничной, а из-за ряда влияющих на нее параметров российские заправки уже начали продавать топливо себе в убыток, сообщает Autonews со ссылкой на руководителя аналитического центра Независимого топливного союза Григория Баженова.

Как объяснил эксперт, если пересчитать с цены тонны АИ-92 на стоимость одного литра, получится примерно 45 рублей. При этом ввиду логистики и хранения на нефтебазах, а также необходимости АЗС окупить операционные расходы и вложения в инфраструктуру цена его увеличивается еще примерно на 10 рублей.

«С учетом таких неизбежных расходов, в настоящий момент топливо на российских АЗС уже продается ниже себестоимости», — резюмировал Баженов.

Биржевая стоимость российского бензина начала снижаться 25 июля, отступив с достигнутых ранее рекордных отметок. Перед этим власти озвучили возможные меры, способные обуздать неуклонный рост цен. Минэнерго подтвердило обсуждение планов ограничить число экспортеров бензина ради пресечения схем серого экспорта, а Федеральная антимонопольная служба направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов. В частности, для бензина он должен составить 13 процентов от производства. Требования хотят распространить на всех производителей, которые получают выплаты по демпферу.

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    Дмитрий Воронин
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