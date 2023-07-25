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15:21, 25 июля 2023Экономика

Цены на бензин в России перестали расти

Биржевые цены на российский бензин начали снижаться впервые с начала июля

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Биржевая стоимость российского бензина снизилась 25 июля впервые с начала месяца. АИ-92 и АИ-95 по национальному индексу подешевели на 2,34 (до 62,829 тысячи рублей за тонну) и 0,88 процента (до 69,361 тысячи) соответственно, сообщается на сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Откат произошел после достижения рекордных отметок стоимости российского топлива, произошедшего в понедельник, 24 июля. В ходе торгов цена АИ-92 достигала 64 879 рублей за тонну, тот же объем другой популярной марки, АИ-95, дорожал до 69 925 рублей.

В тот же день власти озвучили возможные меры, способные обуздать неуклонный рост цен на топливо. Минэнерго подтвердило обсуждение планов ограничить число экспортеров бензина ради пресечения схем серого экспорта, ставшего одной из причин роста оптовых цен в России в последние месяцы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в свою очередь направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов. В частности, для бензина он должен составить 13 процентов от производства. Требования хотят распространить на всех производителей, которые получают выплаты по демпферу. При них государство доплачивает им за продажу топлива российским покупателям, а не зарубежным.

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    Дмитрий Воронин
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