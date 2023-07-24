Российские власти подтвердили планы снизить число экспортеров бензина

Минэнерго России: составление списка экспортеров бензина поможет с его серым экспортом

В российском Минэнерго назвали ограничение числа экспортеров топлива возможной мерой пресечения схем серого экспорта бензина. Об этом сообщает ТАСС.

«Составление списка экспортеров — это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта», — цитирует агентство представителя министерства.

Ранее о планах властей сдержать таким образом рост цен на внутреннем рынке узнали журналисты «Коммерсанта». Речь идет об экспорте отгруженного на внутренний рынок бензина, на который были выплачены субсидии в виде демпфера.

Как сообщалось в публикации, ведомство считает необходимым сформировать ограниченный перечень нефтеперерабатывающих заводов, производящих товарный бензин, и разрешить экспорт только им. Решение поможет пресечь серый экспорт бензина, который стал одной из причин роста оптовых цен в России в последние месяцы.

В 2022 году биржевая стоимость бензина в стране упала из-за санкций, а за рубежом цены оставались высокими. Поэтому экспортерам стало выгодно закупать топливо на внутреннем рынке, а затем отправлять на экспорт. Так как экспортные цены были выше внутренних, производители получали субсидии по демпферу — государство доплачивало им за продажу топлива российским покупателям, а не зарубежным. В текущем же году цены на бензин в России находятся на пиковых отметках, регулярно обновляя рекордные показатели.