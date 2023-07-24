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16:54, 24 июля 2023Экономика

Биржевые цены на бензин снова достигли рекордных значений

Биржевая цена на бензин в 13-й раз подряд обновила исторические максимумы

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Биржевые цены на бензин на торгах в понедельник, 24 июля, в 13-й раз подряд обновили исторические максимумы. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

На момент написания материала топливо марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросло в цене на 0,55 процента к уровню закрытия предыдущего торгового дня и достигло отметки 64 879 рублей за тонну. Бензин другой популярной марки, Аи-95, подорожал до рекордных 69 925 рублей за тонну (плюс 0,21 процента к цене закрытия пятницы 21 июля).

Выросли в цене также мазут (плюс 1,65 процента, до 23 181 рубля за тонну) и авиакеросин (плюс 0,21 процента, до 65 565 рублей за тонну). При этом сжиженные углеводородные газы (СУГи), напротив, немного подешевели — на 2,3 процента, до 20 327 рублей за тонну.

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Ранее в российском Минэнерго назвали ограничение числа экспортеров топлива возможным способом пресечения схем серого экспорта бензина. Речь идет о поставках за рубеж бензина, на который были выплачены субсидии в виде демпфера. По словам представителя ведомства, составление списка экспортеров — одна из рассматриваемых мер. Ранее о планах сдержать таким образом рост цен на внутреннем рынке сообщили журналисты «Коммерсанта».

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