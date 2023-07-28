Подсчитано снижение цен на бензин в России

Биржевые цены на Аи-92 в России снизились за неделю на шесть процентов

Биржевые цены на бензин Аи-95 за рабочую неделю снизились на петербургской товарно-сырьевой бирже на 4,9 процента, на Аи-92 — на 6,08 процента. Подсчеты привел «Интерфакс».

По итогам торгов 28 июля цена Аи-95 достигла 66 551 рубля за тонну, а Аи-92 стал стоить 60 419 рублей за тот же объем.

Цены на топливо начали снижаться после достижения рекордных отметок стоимости, произошедшего в понедельник, 24 июля. Перед этим власти озвучили возможные меры, способные обуздать продолжавшийся с начала месяца неуклонный рост показателя. Минэнерго подтвердило обсуждение планов ограничить число экспортеров бензина ради пресечения схем серого экспорта, а Федеральная антимонопольная служба направила в правительство проект постановления об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов. В частности, для бензина он должен составить 13 процентов от производства. Требования хотят распространить на всех производителей, которые получают выплаты по демпферу.

При этом биржевая стоимость российского бензина уже приблизилась к розничной, а из-за ряда влияющих на нее параметров российские заправки продают топливо себе в убыток, считает руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. По его словам, оптовая стоимость одного литра Аи-92 составляет примерно 45 рублей. С учетом логистики и хранения на нефтебазах, а также необходимости АЗС окупить операционные расходы и вложения в инфраструктуру цена топлива увеличивается еще примерно на 10 рублей.