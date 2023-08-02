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17:10, 2 августа 2023Экономика

Дизельное топливо рекордно подорожало

Биржевая цена летнего дизельного топлива выросла до 58 754 рублей за тонну

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Цена летнего дизельного топлива по итогам торгов в среду, 2 августа, достигла рекордных значений. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Летний дизель по индексу европейской части России подорожал на 1,68 процента, до 58 754 рублей за тонну, обновив исторический максимум. Предыдущий рекорд был зафиксирован 23 сентября 2022 года, тогда цена дизеля составила 58 151 рубль за тонну.

Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 1,84 процента и достиг отметки 63 081 рубль за тонну, а цена бензина АИ-95 увеличилась на 1,4 процента по сравнению с ценой закрытия предыдущего торгового дня, до 68 112 рубля за тонну. Стоимость мазута подскочила до 31 479 рублей за тонну (плюс 4,67 процента).

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При этом цена авиакеросина снизилась на 0,53 процента, до 67 078 рублей за тонну, а сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 1,23 процента, до 20 085 рублей за тонну.

Ранее правительство России утвердило повышение норматива продаж нефтяными компаниями топлива на бирже. Изменения касаются топлива пятого класса, минимальная доля продажи бензина увеличивается с текущих 12 до 13 процентов от общего объема производства, а дизеля — с 8,5 до 9,5 процента. Кабмин объясняет, что мера необходима для стабилизации ситуации на рынке.

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