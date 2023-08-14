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12:51, 14 августа 2023Экономика

Цены на дизельное топливо в России установили новый рекорд

Цена тонны дизельного топлива на бирже в России превысила 65 тысяч рублей

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Цены на топливо в России установили новый рекорд. На торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 14 августа цены выросли на 1,57 процента. Об этом свидетельствуют данные площадки.

С начала торгов стоимость тонны дизеля по территориальному индексу Европейской части России превысила отметку в 65 тысяч рублей. Это уже девятый раз за месяц, когда топливо обновляет месячные максимумы. На момент написания материала. Цены поднялись до уровня в 65 311 рублей.

Помимо дизтоплива растет в цене также бензин. В ходе торгов стоимость тонны Аи-95 поднялась на 0,61 процента, до 69 084 рублей. Бензин марки Аи-92 подешевел на 0,14 процента, до уровня в 62 156 рублей.

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Ранее представители СПбМТСБ заявили, что подорожание дизельного топлива и бензина вызвано сокращением на 50 процентов демпферных выплат, которые начнут действовать с сентября. В результате корректировки выплаты нефтяникам из бюджета снизятся на 30 миллиардов рублей в месяц.

Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, правительство обязало нефтяные компании продавать на бирже больше топлива. Минимальная доля продажи бензина увеличилась с 12 до 13 процентов от общего объема производства, дизеля — с 8,5 до 9,5 процента.

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    Вячеслав Агапов
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